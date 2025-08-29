Capturan a serbio de la Mafia de los Balcanes al intentar cruzar de Paraguay a Bolivia

Las autoridades migratorias de Paraguay capturaron a Luka Starcevic, ciudadano serbio de 35 años, quien es considerado uno de los cabecillas de la mafia de los Balcanes en Sudamérica. El hombre fue interceptado cuando intentaba cruzar la frontera desde Paraguay hacia Bolivia utilizando un documento argentino falso.

El sospechoso fue detectado por funcionarios de Migración en la zona del Chaco paraguayo. Según informaron, llamó la atención debido a que su acento no coincidía con la nacionalidad que figuraba en su documentación.

“Migración detectó en el Chaco y luego expulsó a través de Ciudad del Este a un capo serbio que es considerado el embajador en Sudamérica de la mundialmente famosa mafia de los Balcanes. Es un criminal internacional de alto valor estratégico”, explicó un funcionario policial del vecino país.

Una vez identificado, Starcevic fue entregado a la Policía Federal de Brasil, país donde estuvo recluido entre 2020 y 2023, y desde donde actualmente se gestiona su extradición hacia Serbia, donde enfrenta múltiples cargos por crimen organizado.

De acuerdo con información de autoridades brasileñas, se presume que Starcevic pretendía ingresar a Bolivia para intervenir en una guerra interna entre facciones de su organización criminal, supuestamente asentadas en Santa Cruz de la Sierra. Esta disputa habría derivado en la muerte de tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados recientemente en una vivienda de esa ciudad.

