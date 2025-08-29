¡Imperdible! Conoce a los cinco equipos que se presentarán esta noche

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito para salvarlo de la gala de eliminación.
28/08/2025 20:43
Última noche de competencia de la semana, y esta noche cinco equipos buscarán pasar a la siguiente etapa y salvarse de ser nominados a la gala de eliminación.
Esta noche en el escenario de ´La Gran Batalla’:
La votación se abrirá al inicio del programa en vivo, conéctate a la señal de Red Uno y síguenos mediante todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de Youtube, podrás formar parte del streaming junto a Alejandro, Leila y Diego.
Recuerda que los cinco equipos esperan tu apoyo para ser inmunizado y no ser nominado a la gala de eliminación.
