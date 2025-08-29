TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Imperdible! Conoce a los cinco equipos que se presentarán esta noche

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito para salvarlo de la gala de eliminación.

Silvia Sanchez

28/08/2025 20:43

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Última noche de competencia de la semana, y esta noche cinco equipos buscarán pasar a la siguiente etapa y salvarse de ser nominados a la gala de eliminación.

Esta noche en el escenario de ´La Gran Batalla’:

  • Génesis y la academia ‘Factory’
  • Basti y la academia ‘Dancer Company’
  • Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’
  • Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’
  • Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’

 

La votación se abrirá al inicio del programa en vivo, conéctate a la señal de Red Uno y síguenos mediante todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de Youtube, podrás formar parte del streaming junto a Alejandro, Leila y Diego.

Recuerda que los cinco equipos esperan tu apoyo para ser inmunizado y no ser nominado a la gala de eliminación.

Ingresa a voto.reduno.com.bo y apoya a tu equipo favorito para salvarlo de la gala de eliminación.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

