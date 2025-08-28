“Se le detuvo el corazón dos veces”: se agrava la salud del bombero herido en explosión

La salud del sargento Abel Isaac Chilca Marca, uno de los cuatro bomberos gravemente heridos tras la explosión de un silo en una empresa del Parque Industrial, se complicó gravemente en las últimas horas.

El joven bombero de 25 años sufrió dos paros cardíacos mientras se encontraba internado en el Hospital de 400 camas, donde permanece en estado crítico.

Según informó su hermano, Juan Chilca, los reportes médicos iniciales indicaban una evolución favorable, lo que generaba esperanza entre sus familiares. Sin embargo, la situación dio un giro preocupante. “Hoy nos dieron un informe indicándonos que se le paró en dos oportunidades el corazón, y eso nos dejó devastados. La doctora nos dijo que está a punto de irse”, expresó con evidente angustia.

El sargento presenta quemaduras de segundo grado en el rostro y en el 70% de su cuerpo, lo que ha requerido atención intensiva desde el día del accidente. Aunque se analiza la posibilidad de un traslado a una clínica privada para una atención más especializada, los médicos han advertido que su delicado estado lo impide, por el momento.

“El doctor nos dice que por el momento no se lo puede trasladar por su delicado estado”, explicó su hermano.

Además de la gravedad en su salud, la familia denuncia deficiencias en el tratamiento y la provisión de insumos en el hospital público. “Nos dicen que debemos ir a comprar medicamentos a otras farmacias, y en las curaciones no se da al 100%”, añadió.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 78004055 – 78049061 – 75025029.

