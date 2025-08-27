Asocriabuf organiza cena benéfica a favor de hogares de niños en Santa Cruz

La Asociación de Creadores de Búfalo (Asocriabuf) invita a la población a participar de una cena benéfica este miércoles 27 de agosto en el Hotel Los Tajibos. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a diferentes hogares de niños en la capital cruceña.

“Se ha buscado que, como comunidad, podamos ayudar a quienes más están sufriendo con esta crisis, que son los hogares de niños”, expresó la comunicadora de Asocriabuf. Durante la velada, se llevará a cabo una subasta de obras de arte donadas por artistas locales comprometidos con la causa.

Los fondos recaudados serán destinados en su totalidad a los hogares seleccionados por cada uno de los artistas participantes. “Lo recaudado al 100% será entregado a los hogares que cada artista escogió”, añadió la vocera.

Las personas interesadas en colaborar o asistir al evento pueden comunicarse al número 75636000 para obtener mayor información y reservar su lugar.

