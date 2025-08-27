TEMAS DE HOY:
Clodoaldo Figueroa Saume Robo de dinero Paola Arias

17ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Asocriabuf organiza cena benéfica a favor de hogares de niños en Santa Cruz

El evento se realizará este 27 de agosto en el Hotel Los Tajibos e incluirá una subasta de arte para recaudar fondos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/08/2025 8:52

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Asociación de Creadores de Búfalo (Asocriabuf) invita a la población a participar de una cena benéfica este miércoles 27 de agosto en el Hotel Los Tajibos. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a diferentes hogares de niños en la capital cruceña.

“Se ha buscado que, como comunidad, podamos ayudar a quienes más están sufriendo con esta crisis, que son los hogares de niños”, expresó la comunicadora de Asocriabuf. Durante la velada, se llevará a cabo una subasta de obras de arte donadas por artistas locales comprometidos con la causa.

Los fondos recaudados serán destinados en su totalidad a los hogares seleccionados por cada uno de los artistas participantes. “Lo recaudado al 100% será entregado a los hogares que cada artista escogió”, añadió la vocera.

Las personas interesadas en colaborar o asistir al evento pueden comunicarse al número 75636000 para obtener mayor información y reservar su lugar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD