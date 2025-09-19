¡La música volvió a sonar! Solidaridad cochabambina devuelve la esperanza a Don Félix

Lo que empezó como una amarga historia de injusticia se transformó en una lección de solidaridad que conmovió a toda Cochabamba. Hace apenas dos días les contamos sobre Don Félix, un hombre no vidente que vive de la música y que sufrió un golpe devastador, un taxista le robó el teclado con el que se ganaba la vida.

Según relató Don Félix, el conductor del taxi en el que viajaba fingió que el vehículo se había averiado. Con la excusa de que lo ayudara a empujar, lo hizo bajar del auto y se marchó con su instrumento, dejándolo no solo en la calle, sino también sin la herramienta con la que llevaba alegría a quienes lo escuchaban.

Desesperado, Don Félix acudió a la Red Uno para pedir ayuda a la población y la respuesta no tardó en llegar. Ayer, una mujer cochabambina, cuyo nombre pidió mantener en el anonimato, apareció en las instalaciones del canal con un gesto tan desinteresado como enorme, traía consigo un teclado nuevo para donarlo a este músico que había conmovido a toda la ciudad.

La emoción fue indescriptible cuando Don Félix recibió la noticia. Lo condujimos a la sala de reuniones y allí, entre aplausos y sonrisas, volvió a encontrarse con un piano. Apenas lo tocó, las primeras notas llenaron el ambiente y la magia regresó.

“Muchas gracias, de todo corazón, a la persona que hizo esto posible. Que Dios la bendiga”, dijo emocionado, mientras las melodías fluían una vez más desde sus manos, recordándonos a todos que la solidaridad puede devolver esperanza donde parecía haberse perdido.

Esta historia es un recordatorio de que, a veces, un pequeño gesto puede cambiar una vida.

