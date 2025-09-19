¡Ataque brutal! Jauría de canes atacó a un joven, fue mordido en sus partes íntimas

Un hecho estremecedor sacudió la zona sur de Cochabamba este fin de semana. Un hombre de 26 años fue atacado por una jauría de perros y resultó con graves heridas en sus partes íntimas, lo que obligó a una cirugía reconstructiva para salvar su salud y, posiblemente, su capacidad reproductiva.

El ataque ocurrió en el barrio Magisterio, donde los vecinos aseguran que los animales vagan sin control por las calles. Tras la denuncia, personal de Zoonosis se hizo presente y capturó a cinco perros que permanecerán bajo vigilancia epidemiológica por 14 días, mientras se investiga cuál de ellos provocó las mordeduras.

Según la madre de la víctima, el joven fue trasladado inicialmente al Hospital Cochabamba, donde no fue recibido. Posteriormente fue llevado al Hospital del Norte, donde lo hicieron esperar antes de recibir finalmente la atención quirúrgica que requería con urgencia.

“Estamos hablando de una agresión que afecta una parte muy delicada del cuerpo. Hay que velar por la salud de esta persona antes que nada”, señaló Diego Prudencio, jefe de Zoonosis, quien además pidió mayor responsabilidad a quienes alimentan perros callejeros sin hacerse cargo de los riesgos.

Una de las vecinas que alimenta a los canes negó rotundamente que los perros capturados hayan atacado al joven. “Los alimentamos porque son abandonados, pero no atacaron a nadie. Tengo cámaras que lo demuestran”, dijo la mujer, aunque las imágenes no fueron entregadas oficialmente a las autoridades.

Zoonosis, sin embargo, remarcó que la salud pública está por encima de cualquier discusión y que, mientras dure la investigación, los perros no podrán volver al barrio.

Los cinco canes capturados permanecerán en observación durante 14 días para descartar rabia u otras enfermedades, y se coordinará con los hospitales para cruzar información médica con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria.

Mientras tanto, la familia del joven exige justicia y mayor control sobre las jaurías que deambulan por la ciudad, pues aseguran que el ataque pudo costarle la vida a su ser querido.

