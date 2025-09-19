El exfuncionario municipal Cleiton Z., acusado de golpear brutalmente y abusar sexualmente de su expareja en Sacaba, se encuentra detenido en la carceleta de la Felcv del municipio, a la espera de prestar declaración por su segundo delito.

El hombre enfrenta actualmente dos imputaciones: violencia intrafamiliar y abuso sexual. Se informó que ya comenzó a prestar declaración por uno de los delitos y que posteriormente brindará la información correspondiente al segundo, bajo la supervisión de la Fiscalía especializada en delitos de género y violencia sexual.

Cleiton Z. se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero no brindó declaraciones a los medios de comunicación al momento de su ingreso. Fue recibido por efectivos policiales y trasladado a la carceleta de la Felcv, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso se remonta al 16 de septiembre, cuando el exfuncionario ingresó al domicilio de su expareja con engaños, la golpeó brutalmente frente a su hija de 9 años y cometió agresiones sexuales. Las cámaras de seguridad registraron la violencia y permitieron documentar la magnitud del ataque.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se analiza la posibilidad de ampliar la imputación a tentativa de feminicidio, dada la gravedad de los hechos.

Exfuncionario acusado de golpear y abusar de su expareja está detenido en Sacaba. Foto. Red Uno

