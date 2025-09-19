Tras entregarse voluntariamente la mañana de este jueves, Cleiton Z. (38), el hombre acusado de golpear salvajemente y agredir sexualmente a su expareja en Sacaba, permanece detenido en la carceleta de la Felcv a la espera de la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El agresor se presentó junto a tres abogados, sin emitir declaración a la prensa, y brindó su primera declaración informativa ante la Fiscalía. Aún resta que declare por el segundo delito del que se lo acusa, los delitos por lo que es procesado: violencia familiar doméstica y abuso sexual.

El hecho ocurrió el 16 de septiembre, cuando, según el desgarrador testimonio de la víctima, Cleiton la atacó dentro de su vivienda, golpeándola hasta dejarla inconsciente, agrediéndola sexualmente y amenazándola de muerte frente a su hija de nueve años.

Acusado por dos delitos: Exfuncionario de Sacaba espera audiencia de medidas cautelares. Foto: Red Uno

“Me golpea, me arrastra, me mete a la sala, me patea, me sube a la terraza y me dice: Hoy te voy a matar. Todo eso lo hizo delante de mi niña”, relató la mujer entre lágrimas.

Las cámaras de seguridad captaron parte de la brutal agresión, mientras que las autoridades confirmaron que el exfuncionario llegó a suplicar que no lo denuncien y luego logró escapar, presuntamente con ayuda de funcionarios que habrían filtrado información.

La Fiscalía ahora analiza ampliar la imputación a tentativa de feminicidio, dada la violencia extrema con la que actuó el agresor y las pruebas recabadas, entre ellas la declaración de la víctima, los exámenes médicos y los videos de seguridad.

La víctima y su hija reciben atención multidisciplinaria, mientras la sociedad exige que este caso no quede impune y que se garantice la seguridad de la mujer y sus hijos.

Mira la programación en Red Uno Play