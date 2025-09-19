TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Cuántos jurados se sortearon en Cochabamba para la segunda vuelta?

38.076 ciudadanos fueron seleccionados para ejercer como jurados electorales en un total de 6.346 mesas habilitadas.

Ligia Portillo

19/09/2025 13:06

Cochabamba, Bolivia

En un acto oficial realizado en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, este viernes se llevó a cabo el sorteo de jurados electorales para la segunda vuelta prevista el próximo 19 de octubre.

Según los datos proporcionados por las autoridades, 38.076 ciudadanos fueron seleccionados para ejercer como jurados electorales en un total de 6.346 mesas habilitadas en todo el departamento. Estas personas tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

El sorteo se realizó de manera pública y transparente, con la presencia de delegados y representantes de distintas instituciones, en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Asimismo, el Tribunal Electoral Departamental informó que ya se están afinando los preparativos logísticos y de capacitación para que los jurados designados cuenten con toda la información necesaria antes de la jornada electoral.

Con esta etapa cumplida, Cochabamba avanza en el calendario electoral de cara a la segunda vuelta, donde miles de ciudadanos volverán a las urnas para definir a sus autoridades.

 

