“¡Yo lo perdí todo!”: Policía pide justicia tras ser dado de baja el pasado 2019

Más de 100 policías a nivel nacional, entre ellos el sargento Óscar Fuentes, enfrentan una situación que aún no tiene solución, fueron dados de baja tras los conflictos sociales de 2019, acusados de motín, cuando aseguran que su único objetivo fue defender la democracia y proteger a la sociedad. Hoy, más de cuatro años después, reclaman su reincorporación y justicia.

Fuentes, visiblemente conmovido, relató en una entrevista cómo su vida cambió de un día para otro. “Perdí todo, mi trabajo, mi reputación, la posibilidad de mantener a mi familia… Solo pedimos justicia”, dijo. Según su testimonio, tras ser enviado a Potosí durante la pandemia, contrajo Covid-19 y aun así fue dado de baja sin que se le permitiera participar en el proceso. “Nunca me mostraron las pruebas, nunca revisaron mis descargos. Todo fue una persecución política por haber estado junto al pueblo en 2019”, señaló.

El sargento describió el profundo impacto que esta injusticia tuvo en su familia: “Hasta mi familia ha sufrido. Perdimos a mi suegra por Covid, y algunos incluso sienten que fue mi culpa… pero no fue así. Solo cumplí con mi deber como policía y ciudadano”, aseguró, con voz quebrada.

A nivel nacional, más de 100 policías comparten su situación. Muchos de ellos, ahora exoficiales, no han podido encontrar empleo. “Presento mi currículum y me tildan de ladrón, de volteador… pero yo solo luché por la democracia y la sociedad”, denunció Fuentes.

Lizeth Beramendi, miembro del CONADE, recordó que estos casos han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional, que determinó que no hubo debido proceso y que las bajas deben ser revisadas. Sin embargo, denunció que las resoluciones aún no se cumplen, dejando a estos policías en una limbo legal y laboral.

“Nosotros no hemos levantado las armas contra el pueblo, siempre hemos estado a su lado. Solo queremos que se respete la justicia y nuestro derecho a trabajar. No pedimos más”, concluyó el sargento.

