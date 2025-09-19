De rivales en la tribuna a prometidos: historia de amor de Melayda y Douglas

La noche del sábado 13 de septiembre, el estadio Félix Capriles de Cochabamba no solo vibró por el fútbol, sino también por el amor. Douglas, hincha de The Strongest, sorprendió a su novia Melayda, fiel seguidora de Aurora, con una propuesta de matrimonio que hizo suspirar a toda la tribuna.

“Desde el primer día que te conocí supe que eras para mí. Sabía que mi destino estaba contigo y me van a faltar años para demostrarte todo mi amor”, le confesó Douglas a Melayda mientras desplegaban un enorme cartel con la frase: “Cásate conmigo”.

La pareja se conoció en la universidad, durante un examen de ingreso, y desde entonces compartieron su pasión por el fútbol, pese a apoyar equipos rivales. “No fue mi flecha, pero me flechó ese primer día”, recuerda Melayda con una sonrisa. “Y a pesar de ser de equipos diferentes, el fútbol nos unió”, añade Douglas.

Para la romántica pedida, Douglas contó con la ayuda de la barra de Aurora, que preparó música y apoyo para el gran momento. “No me lo esperaba, fue completamente sorprendente”, confesó Melayda emocionada. Entre risas, nervios y aplausos, los hinchas pidieron al novio que se quitara la polera atigrada en señal de amor, un gesto que él aceptó sin dudar.

Y no quedó ahí, la pareja ratificó su amor en el Parque del Arquitecto, donde compartieron otro momento íntimo y lleno de romanticismo, reafirmando que su historia no solo se limita a la emoción de la tribuna, sino que continúa en cada gesto de su vida juntos.

El mensaje de la pareja para todos los que dudan del amor fue claro: “Que crean en el amor, que luchen por la persona que realmente quieren, porque el destino define todo”.

Las imágenes de esta propuesta de matrimonio, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, recordaron a todos que, incluso en tiempos donde Cupido parece desanimado, el amor verdadero siempre encuentra su flecha.

Mira el video:

