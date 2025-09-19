De la risa al susto: hombre cae desde lo alto de una palmera en Costa Rica

Lo que comenzó como una ocurrencia para animar el ambiente festivo del fin de semana largo por la independencia terminó con un fuerte susto en Punta Uva, Limón (Costa Rica). Un video que circula masivamente en redes sociales captó el instante en que un hombre decidió trepar una palmera en plena playa, llegó hasta la cima y, en cuestión de segundos, el tronco cedió bajo su peso.

La caída, de al menos seis metros, lo dejó inconsciente sobre la arena, mientras decenas de turistas pasaban del asombro a la preocupación. El clip, que en pocas horas se volvió viral, generó una ola de comentarios: algunos con humor, pero muchos otros criticando la temeridad de la maniobra.

Este tipo de incidentes revive las advertencias de la Cruz Roja y autoridades locales, que cada año llaman a la prudencia en feriados y vacaciones, cuando las emergencias en playas suelen dispararse, no solo por accidentes acuáticos, sino también por actos imprudentes.

Afortunadamente, testigos aseguraron que el hombre recuperó el conocimiento minutos después. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes oficiales sobre su estado de salud.

Mira el video:

