Si fui jurado en las elecciones del 17 de agosto, ¿Puedo volver a ser sorteado en la segunda vuelta?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que sorteará a nuevos jurados para la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre, en la que se enfrentarán los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Aunque se usarán los mismos recintos y mesas de votación que en la primera vuelta, el sorteo de jurados es un proceso nuevo que podría incluir a ciudadanos que ya cumplieron esta función el 17 de agosto.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, informó, la semana pasada, que el sorteo se realizará el 19 de septiembre y seleccionará a 211.000 ciudadanos. “Como se realiza al azar, es posible que quienes ya fueron jurados en la primera vuelta vuelvan a ser seleccionados”, explicó.

La notificación a los jurados se hará del 20 de septiembre hasta el día de la elección. Los ciudadanos podrán verificar si fueron seleccionados en un periódico de circulación nacional, en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y en la aplicación Yo Participo, según informa ABI.

Excusas y multas

Aquellos que no puedan ejercer como jurados, como madres en gestación, personal médico, policías, militares o periodistas, podrán presentar sus excusas documentadas entre el 22 y 28 de septiembre.

Quienes no cumplan con esta obligación sin una justificación válida serán sancionados con una multa de 1.300 bolivianos.

Detalles logísticos del balotaje

Gustavo Ávila, también vocal del TSE, indicó que el órgano electoral usará el mismo padrón electoral que en la primera vuelta y mantendrá el número de recintos y mesas de sufragio. Además, se realizarán ajustes logísticos para simplificar el proceso.

“Ya no tenemos una papeleta tan grande. Las copias de las actas ya no necesitan 12 copias, se van a reducir bastante, solo son dos organizaciones políticas. Todo ese rediseño lo vamos a planificar y vamos a remandar el presupuesto al Ejecutivo para los desembolsos correspondientes”, precisó Ávila.

La segunda vuelta se debe a que, en los resultados preliminares, ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, con Rodrigo Paz a la cabeza con 32.08% de los votos y Jorge Tuto Quiroga en segundo lugar con 26.24%.

