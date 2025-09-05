¿Cuántos jurados se sortearán para la segunda vuelta?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia sorteará a 211.000 ciudadanos para que sean jurados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este proceso se llevará a cabo el 19 de septiembre, tal como lo establece el calendario electoral. El balotaje, que enfrentará a Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, se realizará el 19 de octubre.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, precisó que del total de jurados, 204.000 serán para el voto nacional y 7.000 para el voto en el exterior, que se habilitará en 22 países.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?

La notificación a los jurados comenzará el 20 de septiembre y se extenderá hasta el mismo día de la elección. Los ciudadanos podrán verificar si han sido elegidos de tres maneras:

Revisando las listas publicadas en un periódico de circulación nacional.

Consultando el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Utilizando la aplicación móvil Yo Participo.

Debido a que la selección es al azar, existe la posibilidad de que personas que ya sirvieron como jurados en la primera vuelta vuelvan a ser sorteadas.

Excusas y multas

Quienes tengan motivos válidos para no cumplir con esta obligación, como mujeres embarazadas, personal de las fuerzas armadas, policías, médicos o periodistas, podrán presentar sus excusas. El plazo para hacerlo es del 22 al 28 de septiembre. Las excusas documentadas deben ser entregadas en los tribunales electorales departamentales o, para quienes residen en el extranjero, ante los notarios designados para el voto en el exterior.

El vocal Tahuichi recordó que la multa para los jurados que no se presenten a cumplir su labor es de 1.300 bolivianos.

