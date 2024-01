Sueña con estar 'sana': La historia de Leyla, la niña de 4 años que tiene un linfedema en el pie derecho

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

"No me duele, así camino y me gusta correr”, con esa inocencia respondió la pequeña Leyla de 4 años es una niña alegre, vivaracha a la que le encanta jugar. A simple vista, resulta difícil imaginar el camino que ha recorrido la pequeña y su familia desde que llegó al mundo.

La pequeña nació con un linfedema, una malformación en el pie derecho, que es la hinchazón que causa la acumulación de líquido linfático en el cuerpo, que ocurre cuando los vasos linfáticos no pueden drenar de manera adecuada el líquido linfático.

“Así ha nacido con la enfermedad, al principio estaba en su dedito”, contó la tía de la pequeña, quien amargamente recordó los momentos difíciles que atravesó la pequeña: “Algunos niños juegan pelota y otros niños la rechazan. ¡No como vas a entrar! ¡Te vas hacer doler! Otros dicen ¿Esta niña a que se mete? Eso es un dolor para mí, porque la acompañé desde que realizaban controles para su embarazo, qué dificultades vendrán todavía”.

Pero el corazón cochabambino es grande, la familia García Céspedes entregó Bs. 3.500 para iniciar con el tratamiento de esta pequeña y otras familias que donaron dinero alrededor de Bs. 1.000, buscando devolverle la esperanza a esta pequeñita.

La historia de Leyla, la niña de 4 años que tiene un linfedema en el pie derecho. Foto: Red Uno

Llegamos hasta la comunidad de Zoico, en el municipio de Anzaldo, desde el municipio el alcalde Manfred Reyes Villa se ha sumado, no como autoridad aseguraba, sino a título personal, porque quiere devolverle la sonrisa.

Leyla será llevada hasta el Hospital Univalle para que se realicen los estudios que requiere, con la emoción en sus ojos esperó por horas, sueña con estar completamente sana, poder correr y jugar con otros niños, sin que las miradas se postren en su piecito.

Esta historia se conoció a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), por medio del Dr. Juvenal Pérez, quien dio a conocer sobre la situación de la niña de 4 años. La vida de este ángel no ha sido fácil, vive con su tía y abuelo, su madre la tuvo a los 12 años y se fue, tiene toda una historia por detrás, que se la iremos contando en Notivisión.