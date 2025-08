“Ayúdenme para que me operen”: La súplica de Ángel, un niño que necesita una cirugía urgente

Entre la inocencia y la fortaleza, Ángel, un pequeño de siete años originario de Tarija, lucha por recuperar su vida tras un trágico accidente de tránsito que cambió su historia para siempre. Su mayor deseo es simple, pero profundo: volver al colegio y algún día convertirse en bombero para ayudar a los demás.

El 9 de julio de 2024, mientras almorzaba en la pensión donde trabajaba su madre, Verónica Terceros, una pequeña pelotita de ping-pong salió rodando hacia la calle. Ángel corrió tras ella, sin imaginar que una volqueta cargada de piedras se cruzaría en su camino

El impacto fue devastador: el niño perdió su brazo izquierdo, mientras que su bracito derecho ya presentaba una condición congénita. Además, sufrió una grave fractura de cadera que hoy requiere una cirugía urgente para que pueda seguir creciendo y caminar sin complicaciones.

“Mi hijo solo me decía: Mamá, no dejes que me muera, quiero estar contigo”, recuerda Verónica entre lágrimas. Desde entonces, su vida se ha detenido: no puede trabajar porque Ángel necesita cuidados constantes.

Ángel pasó cuatro días en terapia intensiva y enfrenta una recuperación lenta y costosa. La familia, integrada por siete miembros, lucha contra los gastos médicos y de rehabilitación. “Estoy aquí para tocar corazones. Mi hijo tiene los mismos derechos que cualquier niño. Por favor, ayúdennos”, implora su madre.

Durante un contacto en vivo con el programa El Mañanero, el pequeño sorprendió con su ternura y sus sueños intactos:

—“¿Quieres volver al colegio?”, le preguntaron.

—“Sí”, respondió con una tímida sonrisa.

—“¿Qué quieres ser cuando seas grande?”

—“Bombero”, dijo con orgullo.

Su mensaje final fue tan claro como conmovedor:

“Que me ayuden para que me operen, para que pueda volver al colegio”.

Quienes deseen colaborar con Ángel y su familia pueden comunicarse al 693 07 877. Cada aporte, pequeño o grande, acerca a este niño soñador a su meta de volver a estudiar, caminar sin dolor y, algún día, cumplir su noble sueño de convertirse en bombero.

Mira la programación en Red Uno Play