El sueño de Leonel es ser arquero: Una cirugía está a punto de hacerlo realidad

Cochabamba, Bolivia

En el Hospital del Norte se desarrolla la campaña de cirugías de rehabilitación de manos, denominada ‘Manitos’, que busca devolverle la sonrisa a los más pequeños. Uno de los beneficiados es Leonel.

Con una amplia sonrisa el pequeño está muy emocionado, en unos días cumplirá 12 años, este 29 de febrero. Lo que nos cuenta es que nada, ni siquiera la malformación que tiene en las manos le ha impedido soñar.

Como nuestro soñador, hay varias historias de otros pequeños que luchan por solucionar los problemas de malformaciones congénitas, secuelas de quemaduras y traumatismos a nivel de la mano que serán beneficiados con la campaña de cirugías de rehabilitación de manos.

La esperanza no desaparece

Familiares cuentan que pasaron años esperando por ayuda, hasta que finalmente llegó en esta campaña, dirigida a personas de escasos recursos con problemas. Una iniciativa de la Alcaldía y en coordinación con la fundación SOS Mano Bolivia, quienes realizan la campaña solidaria de cirugía de manos para niños y personas de escasos recursos.

“Fui la maternidad, luego a quemados, incluso llegué a La Paz, donde había campaña (…) Por mi hijo llegaré hasta donde sea necesario”, cuenta su experiencia una madre. “Dos años estuve esperando por una simple cama, en el Hospital del Niño, siempre me decían que no había camas que debía esperar”, nada era sencillo para estas madres que no se rindieron.