Cochabamba, Bolivia

En medio del llanto dieron el último adiós a Nora Ortuste Daza, la mujer que fue atropellada en la avenida Circunvalación y Melchor Urquidi, la familia exige la pena máxima para el conductor quien no le brindó el auxilio correspondiente.

Sus restos descansan en el Cementerio General, lo más triste es que la madre de 29 años deja a un hijo de 12 años en orfandad. Nora se dedicaba a la venta de anticuchos en la avenida Segunda Circunvalación, con esto sacaba adelante a su familia.

"¡Adiós mi amor!": Dolorosa despedida a Nora que perdió la vida al ser atropellada. Foto: Red Uno

Su esposo salió de la clínica donde estaba internado para despedirse de la mujer con la que soñaba en compartir su vida, tiene dos costillas rotas y requiere una cirugía, mientras exige cárcel para el chófer que se fue luego de atropellar a su pareja.

“La verdad es que me tuve que salir con el suero de la clínica, me han detenido. He salido agarrado de mis dos sueros, parecía que estaba escapando me agarraron los policías. Así he salido por despedirme de mi esposa. Exijo justicia, el chofer irresponsable nos dejó botados como perros”, declaró en medio de mucha impotencia, Don Juan Salamanca.