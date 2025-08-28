"Se acabó la noche oscura": Familia de Jeanine Áñez espera su liberación

Con una mezcla de emoción y alivio, Carolina Ribera y Juan Carlos Áñez, hija y hermano de la expresidenta Jeanine Áñez, se pronunciaron sobre la inminente libertad de la exmandataria. Aunque Áñez aún enfrenta procedimientos judiciales, su familia ve las recientes decisiones de la justicia como un paso crucial hacia el fin de un "calvario".

"Ha sido muy difícil escuchar a los familiares de otros presos políticos liberados, pero ahora siento que ya terminó, ya es el fin de todo este calvario", dijo Carolina Ribera en Que No Me Pierda, visiblemente emocionada. Ribera enfatizó que la liberación de su madre no es un "regalo" ni un "triunfo", sino una "reparación" de los derechos que le fueron negados.

"Una guerrera inquebrantable"

Juan Carlos Áñez compartió la felicidad de su sobrina, recordando los más de cuatro años de "sufrimiento" y la "violenta e ilegal" detención de su hermana. Con un tono de profunda fe, agradeció a Dios por lo que considera un acto de justicia divina.

"Castigaron su cuerpo, pero no pudieron doblegar su espíritu", afirmó Juan Carlos, refiriéndose a su hermana como "una guerrera del Señor". También recordó los momentos dolorosos, como la muerte de su madre sin poder ver a Jeanine, a quien incluso le negaron el permiso para asistir al funeral.

Lo que queda pendiente

A pesar del optimismo, Carolina explicó que su madre aún enfrenta un desafío pendiente: la revisión de la sentencia del caso "Golpe II". Subrayó que, de acuerdo con la Constitución, a su madre le corresponde un juicio de responsabilidades como exjefa de Estado y no un proceso penal común, por lo que la sentencia debería ser anulada.

"Esperamos que la respuesta de los magistrados llegue muy pronto", comentó. Además, aclaró que la audiencia del caso Sacaba, programada para este viernes, no debería ser un impedimento para su liberación, ya que en ese proceso su madre ya tiene detención domiciliaria.

Finalmente, ambos familiares expresaron su deseo de que Jeanine Áñez pueda volver a su tierra en Trinidad y vivir en paz. "Mi madre quiere volver a su tierra, quiere estar con su familia, con sus amistades", concluyó Carolina, agradeciendo a todos los bolivianos por su apoyo incondicional.

