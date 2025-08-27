Bomberos afectados por explosión luchan por su vida y necesitan apoyo económico

Los cuatro bomberos que resultaron con quemaduras graves tras la explosión de un silo en una empresa ubicada en la zona del parque industrial de la capital cruceña, mientras atendían una emergencia necesitan apoyo económico para cubrir los costos médicos que sus tratamientos requieren.

“Quiero llegar al corazón de cada ciudadano. Mis camaradas están atravesando por un hecho lamentable y sufrieron quemaduras que les dejarán secuelas para toda la vida. Por eso acudo a la población de Santa Cruz para pedir ayuda”, expresó una compañera de los bomberos afectados.

El sargento Abel Isaac Chillca Marca, de 25 años, es el más afectado, con quemaduras de segundo grado en el rostro y el 70% de su cuerpo. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de 400 camas, donde recibe atención especializada tras las graves heridas que sufrió mientras encabezaba el operativo.

“Mi hermano está muy afectado. Si mis padres estuvieran aquí se partirían el corazón; no aguantarían perderlo”, expresó con dolor su hermano Juan, que viajó desde Oruro para acompañarlo en este difícil momento.

El subteniente José Luis Molina Cóndori, con quemaduras de segundo grado en las extremidades superiores y el 60% de su cuerpo afectado, está en terapia intensiva de una clínica privada, donde ha sido sometido a varias cirugías para limpieza de heridas y se encuentra estable.

El sargento primero Ronald Rodrigo Quelca Batista tiene quemaduras de primer grado en el contorno de los ojos y en las extremidades superiores. Se encuentra internado en el Hospital Obrero y su estado es estable.

El sargento Cristian Galarza Espinoza presenta quemaduras de primer grado en el 10% del contorno de los ojos y está hospitalizado en una clínica privada.

La empresa donde ocurrió el accidente y el personal de bomberos han colaborado parcialmente con medicamentos, gastos y alojamiento. Sin embargo, se necesita más apoyo para cubrir los costos médicos y el tratamiento prolongado que requerirán los cuatro bomberos.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 78004055 – 78049061 – 75025029.

