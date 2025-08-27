“Es un alivio en el corazón”: familia de Pumari celebra su liberación

La familia del exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, celebró la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia que otorgó libertad pura y simple al exdirigente, dentro del caso denominado 'Golpe I'. La resolución fue recibida en medio de una vigilia ciudadana en la Plaza 10 de Noviembre.

“Fue una sorpresa agradable, estamos felices porque mi esposo ya salió libre y en Potosí lo estamos esperando junto a todo su equipo y la población”, expresó María Isabel Cusi, esposa de Pumari, visiblemente emocionada. Agregó que la noticia representa un gran alivio tras años de incertidumbre y sufrimiento para la familia.

Cusi aseguró que la liberación representa un acto de justicia. “Ha sido un alivio en el corazón porque ya va a estar pronto en Potosí, libre y al lado de toda su familia. Fue un martirio, pero ya se dio la justicia”, declaró.

Pese a la decisión favorable en este caso, Pumari aún enfrenta un proceso pendiente por presuntos delitos electorales cometidos en 2021, cuando era presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Al respecto, su esposa señaló: “Estamos esperanzados de que todo salga bien. Se va a dar la audiencia el día viernes y tenemos fe de que también obtenga su libertad”.

De cara al futuro, la esposa del exdirigente adelantó que Pumari planea continuar en la vida pública. “Él tiene muchos planes para adelante y defender a su tierra, Potosí. Dios mediante, se darán todos los planes que tiene proyectados. Él tiene la perspectiva de continuar con la política”, aseguró.

