Nimeyra Flores y Evolution Team fueron nominados a eliminación: ¿qué pasó?

Al finalizar el programa en vivo de este martes 26 de agosto, se cerró la votación del público en el link voto.reduno.com.bo y el equipo que contó con mayor apoyo fue el de Diego Paredes y ‘Vibra Dance’.

El equipo logró el 42,8% del total de la votación del público, y el resto de participantes, quedaron en manos de los jueces, y fue entonces que realizaron una rápida evaluación, y por unanimidad, decidieron que Nimeyra Flores y la academia Evolution Team, eran los nominados a la gala de eliminación.

“La verdad que fue una noche en la que hemos visto de todo, pero nos hemos puesto de acuerdo los cuatro jueces, y el famoso y academia que pasan al domingo de eliminación son Nimeyra y Evolution Team”, señaló Tito Larenti.

El equipo nominado deberá prepararse para una nueva presentación este próximo domingo, donde luchará por mantenerse en competencia, recordemos, que Alvinich y su academia, fueron los primeros nominados.

No olvides que puedes inmunizar a tu equipo favorito ingresando al link: voto.reduno.com.bo y evitar que sean enviados a eliminación.

Mira la programación en Red Uno Play