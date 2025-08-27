TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Doble asesinato Abuso infantil

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Nimeyra Flores y Evolution Team fueron nominados a eliminación: ¿qué pasó?

El equipo recibió varias críticas por parte de los jueces y no lograron obtener el apoyo del público.

Silvia Sanchez

26/08/2025 23:11

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Al finalizar el programa en vivo de este martes 26 de agosto, se cerró la votación del público en el link voto.reduno.com.bo y el equipo que contó con mayor apoyo fue el de Diego Paredes y ‘Vibra Dance’.

El equipo logró el 42,8% del total de la votación del público, y el resto de participantes, quedaron en manos de los jueces, y fue entonces que realizaron una rápida evaluación, y por unanimidad, decidieron que Nimeyra Flores y la academia Evolution Team, eran los nominados a la gala de eliminación.

“La verdad que fue una noche en la que hemos visto de todo, pero nos hemos puesto de acuerdo los cuatro jueces, y el famoso y academia que pasan al domingo de eliminación son Nimeyra y Evolution Team”, señaló Tito Larenti.

 

El equipo nominado deberá prepararse para una nueva presentación este próximo domingo, donde luchará por mantenerse en competencia, recordemos, que Alvinich y su academia, fueron los primeros nominados.

No olvides que puedes inmunizar a tu equipo favorito ingresando al link: voto.reduno.com.bo y evitar que sean enviados a eliminación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD