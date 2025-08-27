Otro de los equipos que se presentó durante la jornada de competencia de este martes, fue el de Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, ellos interpretaron la canción ‘Lo Busqué’ de Ana Bárbara.

La interpretación del equipo fue bastante emotiva, puesto que al final de la coreografía, el pequeño hijo de Susana subió al escenario y le dio un fuerte y caluroso abrazo.

El juez Rodrigo Massa, evaluó la presentación del equipo y destacó la capacidad actoral de la famosa, además señaló que sintió una energía bastante positiva y bonita durante la coreografía.

"Se sintió una energía muy bonita y genuina, te metiste en el personaje, estuvieron muy bien las voces, al ser una competencia de baile, me hizo falta un poquito de baile y me encantó”, afirmó Massa.

Para Tito Larenti, la presentación del equipo fue de su agrado, apuntó que la canción no les permitía generar mucha coreografía, sin embargo, destacó el riesgo asumido por el equipo, al mostrar casi todas las escenas del videoclip original.

“La verdad me gusta, es una canción que talvez no podemos generar tanta coreografía, me gustó el riesgo que todos hagan la imitación como en el video, la verdad me parece que fue un riesgo, pero muy bien ejecutado, como para empezar la competencia, creo que estuvo bastante bien”, destacó Larenti.

Susana Rivero agradeció a todos los jueces y el público, señaló que realizaron la interpretación con bastante emoción para poder continuar en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play