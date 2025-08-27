“Eras la versión influencer de Isabel Pantoja”: así fue la interpretación de Nimeyra Flores y Evolution Team

Continuando con la competencia de la noche, fue el turno de Nimeyra Flores y la academia ‘Evolution Team’, el equipo interpretó la canción ‘Así fue’ de Isabel Pantoja, una coreografía que gustó mucho al público y los jueces.

El jurado destacó la interpretación de la famosa y la energía de los bailarines, les hicieron algunas observaciones y recomendaciones.

La juez Elka Meyer, brindó su evaluación e hizo varias observaciones en la técnica que utilizaron, tanto los bailarines como la famosa, les pidió trabajar un poco más en los pasos de baile.

“La propuesta no estuvo mal, entiendo que fue una balada y no hubo mucha relación con la técnica, sin embargo, deben trabajar como equipo y ser más inteligentes para mostrar este tipo de propuestas, pero me gustó como manejaron la propuesta”, afirmó Elka.

Para Rodrigo Massa, en este tipo de presentaciones, es importante la expresión corporal y del rostro, por lo que pidió al equipo trabajar más en la precisión de los pasos.

“Fue como una versión básica, no una versión premium de Isabel, porque ella muestra actitud, debemos trabajar más en la actitud para las próximas presentaciones, mostrar con el rostro, no llegaste a algunas muecas, fue la versión influencer de Isabel Pantoja”, expresó el juez.

El equipo se despidió del escenario, prometiendo mayor trabajo, siguiendo las recomendaciones de los jueces.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

