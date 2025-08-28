¡De no creer! Adry Vargas e ‘Idols Dance’ fueron los nominados de la noche

Al finalizar el programa en vivo, nuevamente se cerró la votación del día, y se reveló que el equipo con mayor apoyo del público, fue el de Cisco y la academia Bolivia Dance, quienes obtuvieron el 37,4% de los votos.

Los otros cinco equipos de la noche, pasaron a manos de los jueces, y una vez más, ellos decidieron a cuál de ellos enviar a la gala de eliminación.

“Faltó un poquito de investigación de parte del equipo y de los famosos, explorar un poco más al personaje, y por eso esta noche, el equipo que se va al domingo de eliminación es Adry Vargas y Idols Dance”, indicó Rodrigo Massa.

Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, el equipo interpretó la canción “Cactus” de la artista mexicana Belinda, y recibieron críticas bastante duras, sobre todo por parte de Tito Larenti.

Ahora el equipo se prepara para defenderse el domingo de eliminación.

