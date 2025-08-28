“¿De dónde sacaron esos pasos?”, preguntó Elka Meyer sobre la presentación de Luz López

Continuando con la competencia de este miércoles en ‘La Gran Batalla’, hasta el escenario más grande de la televisión boliviana, llegaron Luz López y la academia ‘The Hooligans’, quienes interpretaron la canción “Cancún”, de la artista reconocida a nivel mundial, Thalía.

La presentación del equipo, impresionó a los jueces, sobre todo por el monólogo y mensaje que realizó la famosa al iniciar su presentación.

Las encargadas de evaluar la presentación del equipo, fueron Gabriela Zegarra y Elka Meyer.

Para Gabriela Zegarra, Luz se lució en el escenario y destacó la seguridad que mostró durante toda su presentación.

“Hoy te luciste, me sorprendió que ingresaste hablando, te notaste segura y dentro del personaje, pude ver en muchos momentos a Thalía, hubo mucha emoción, pero no puedo decir lo mismo de los bailarines, una cosa era el personaje, y otra cosa eran ustedes”, afirmó la juez observando varios errores de la academia de baile.

En tanto, Elka Meyer, fue más incisiva, y cuestionó al coach por los pasos elegidos para la interpretación.

“Se notaba que estaban medio incómodos, entiendo que se trata de una propuesta de norteño combinado un poco con el pop y hubo pasos inadecuados”, aseveró Meyer.

La famosa y su equipo, agradecieron las criticas de jurado y pidieron un voto de confianza.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

