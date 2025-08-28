TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Sisi Eguez y ‘Passion Dance Bolivia’ encendieron la pista con su sensualidad

El equipo interpretó una canción de Shakira e impactaron a los jueces.

Silvia Sanchez

27/08/2025 23:01

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Otro de los equipos participantes durante la noche de este miércoles, fue Sisi Eguez y la academia ‘Passion Dance Bolivia’, ellos llevaron hasta el escenario la canción ‘El Jefe’, interpretada por la colombiana Shakira.

Con la interpretación del equipo, los jueces quedaron impresionados, y destacaron la energía, tanto de la famosa como de los bailarines.

Para Rodrigo Massa, el equipo de Sisi avanza por buen camino, “es interesante tu trabajo, me gusta las ganas, se nota la experiencia, vamos por buen camino Sisi, me pereciste mucho al personaje, me encanta la energía que tienes cuando subes al escenario”, afirmó.

Por su parte Tito Larenti, afirmó que el equipo llegó con ganas de quedarse y de romper con todo en el escenario, aunque, también dijo que hay varias cosas para pulir, y pidió al equipo acompañar a la famosa en la fuerza y energía.

“Son lo mejorcito hasta ahora”, expresó Tito Larenti.

 

Sisi agradeció a todos por sus palabras y pidió el apoyo de todos para mantenerse en competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

