“Sí, nos vamos a reunir”: Comité pro Santa Cruz espera la llegada de Camacho

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó que la institución cívica se prepara para reunirse con el gobernador electo Luis Fernando Camacho, quien posiblemente recuperará su libertad en los próximos días, luego de permanecer más de dos años y ocho meses detenido por el caso denominado “golpe I”.

“Definitivamente, no solamente en el Comité, yo creo que en todo el departamento y en el país se celebra esta decisión. Es tardía, sí, pero hoy vemos una señal de que la justicia puede empezar a cambiar”, declaró Cochamanidis en entrevista con El Mañanero.

El líder cívico remarcó que la liberación de Camacho y de Marco Antonio Pumari “marca un camino” para todos los considerados presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, autoridades militares, policías y activistas. “Son más de 300 los perseguidos injustamente. El gobierno jamás pudo demostrar su culpabilidad. Son inocentes y alguien deberá responder por haberlos encarcelado”, apuntó.

En esa línea, Cochamanidis responsabilizó directamente al presidente Luis Arce, a ministros de su gestión, mandos policiales y operadores de justicia que, según dijo, “se prestaron a una persecución política”. “Ya hay jueces que reconocieron haber sido presionados. Tienen que decir quiénes los presionaban. Esto no puede quedar impune”, sostuvo.

Consultado sobre lo que significará el retorno de Camacho para la institucionalidad cruceña, el cívico fue enfático: “Él fue secuestrado estando en ejercicio. Es gobernador electo y tendrá que retomar sus funciones. Su regreso es también un símbolo de que la justicia debe encaminarse en el país”.

Respecto a una eventual coordinación, Cochamanidis adelantó que el Comité ya tiene prevista una reunión con Camacho, aunque aclaró que el primer encuentro del gobernador será con su familia. “Sí, nos vamos a reunir, eso denlo por hecho. Estamos coordinando el momento adecuado con su entorno más cercano”, explicó.

Finalmente, el dirigente cívico pidió que la justicia mantenga independencia frente al nuevo ciclo político que atraviesa Bolivia.

“No se trata de congraciarse con el próximo gobierno ni castigar al que se va. Queremos instituciones imparciales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Solo así podremos hablar de verdadera democracia”, concluyó.

Cabe recordar que la audiencia de revisión de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho está fijada para el miércoles 27 de agosto, en modalidad virtual, dentro del proceso por el paro de los 36 días.

