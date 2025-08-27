Banderas, lágrimas y cánticos en Santa Cruz tras fallo a favor de Camacho

Alegría, abrazos, risas y llanto acompañaron la reacción de ciudadanos tras conocerse la determinación judicial que otorgó detención domiciliaria con derecho al trabajo al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, luego de casi tres años de detención preventiva.

"Se hizo justicia con una persona detenida ilegalmente. Gracias a Dios y a la fe del pueblo, nuestro gobernador está libre", "Aquí nace nuevamente la confianza en la justicia" y "Santa Cruz te espera" fueron algunas de las expresiones de los ciudadanos que se dieron cita en la Plaza 24 de Septiembre desde el lunes, donde instalaron una vigilia en espera de la liberación del gobernador electo.

Los ciudadanos realizaron un recorrido por la Plaza Principal con megáfonos y banderas en mano, para celebrar que, muy pronto, el gobernador podrá reunirse nuevamente con su pueblo y su familia.

Las personas que integran el grupo de vigilia convocaron a la población a acudir a la plaza para dar gracias a Dios por la liberación de Luis Fernando Camacho.

“Santa Cruz está de fiesta, Camacho está libre”, mencionaban los presentes.

