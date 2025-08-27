TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Abuso infantil Narcotráfico

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Banderas, lágrimas y cánticos en Santa Cruz tras fallo a favor de Camacho

Tras la audiencia de revisión por el caso 'Golpe I', el juez otorgó medidas sustitutivas con derecho al trabajo al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Naira Menacho

26/08/2025 20:36

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Alegría, abrazos, risas y llanto acompañaron la reacción de ciudadanos tras conocerse la determinación judicial que otorgó detención domiciliaria con derecho al trabajo al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, luego de casi tres años de detención preventiva.

"Se hizo justicia con una persona detenida ilegalmente. Gracias a Dios y a la fe del pueblo, nuestro gobernador está libre", "Aquí nace nuevamente la confianza en la justicia" y "Santa Cruz te espera" fueron algunas de las expresiones de los ciudadanos que se dieron cita en la Plaza 24 de Septiembre desde el lunes, donde instalaron una vigilia en espera de la liberación del gobernador electo.

Los ciudadanos realizaron un recorrido por la Plaza Principal con megáfonos y banderas en mano, para celebrar que, muy pronto, el gobernador podrá reunirse nuevamente con su pueblo y su familia.

Las personas que integran el grupo de vigilia convocaron a la población a acudir a la plaza para dar gracias a Dios por la liberación de Luis Fernando Camacho.

“Santa Cruz está de fiesta, Camacho está libre”, mencionaban los presentes.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD