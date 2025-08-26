Destituyen a Galia Escobar de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Turismo de Cochabamba

Galia Escobar ya no forma parte del gabinete municipal. La exsecretaria de Desarrollo Productivo y Turismo de la ciudad de Cochabamba, fue oficialmente apartada de su cargo este martes, tras recibir la notificación a través de un cedulón pegado en la puerta de su exoficina.

El alcalde suplente, Diego Murillo, confirmó la decisión y la enmarcó dentro de una reorganización interna. “El alejamiento tiene que ver con ajustes de recursos humanos. En cualquier institución siempre hay cambios. Necesitamos ordenar y poner a personas que trabajen con fuerza, porque ya se vienen las fiestas de septiembre y debemos estar listos”, sostuvo.

Aunque Escobar enfrentaba procesos por presuntas irregularidades, Murillo aclaró que su salida no está vinculada directamente a esas investigaciones, que continuarán su curso. “Esto responde a mi decisión como alcalde para mejorar el movimiento y el manejo del recurso humano. Queremos que las secretarías funcionen mejor”, agregó.

En reemplazo de Escobar, asumió de manera interina Cristian Tarifa, quien ya venía trabajando en el área de cultura. Según Murillo, posteriormente se designará a una persona con mayor perfil en temas de arte y talento.

El alcalde suplente no descartó que haya más cambios en el municipio. Varios jefes, directores y personal de planta estarían aún en evaluación.

