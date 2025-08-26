TEMAS DE HOY:
José Alfredo “Pollo” Flores debuta en Ucrania con victoria del FC Kryvbas

El delantero boliviano inicia su aventura en Europa tras participar en la goleada 3-0 de su equipo por la Copa de Ucrania.

Martin Suarez Vargas

26/08/2025 14:00

Ucrania.

José Alfredo “Pollo” Flores tuvo un estreno exitoso en el fútbol europeo al debutar con el FC Kryvbas en la victoria por 3-0 frente al Kulikyv Rih, correspondiente a la Copa de Ucrania. El delantero boliviano formó parte del equipo que busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol ucraniano.

El atacante de 21 años llega al FC Kryvbas cedido por un año desde The Strongest, con opción de compra al finalizar la temporada, en un paso importante para su carrera profesional. Reconocido por su velocidad y capacidad de desequilibrio en ataque, Flores espera aprovechar esta oportunidad para consolidarse en Europa y seguir creciendo como jugador.

El club ucraniano, con sede en Kryvyi Rih, ha vivido altibajos a lo largo de su historia, pero actualmente apuesta por jóvenes talentos internacionales para fortalecer su plantilla. La incorporación del “Pollo” Flores también refleja el aumento de futbolistas bolivianos en ligas extranjeras, lo que abre la posibilidad de nuevas experiencias y oportunidades en la selección nacional mayor.

Con este debut victorioso, José Alfredo Flores inicia un reto clave en su carrera, con la ilusión de destacarse en Europa y continuar su ascenso como referente del fútbol boliviano.

