El Real Madrid y el Mallorca se enfrentarán este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido clave para ambos equipos en la tercera jornada de la liga española. La transmisión en vivo estará a cargo de la Red Uno desde las 15:15, llevando el espectáculo del fútbol español a todos los hogares de Bolivia.

Para el conjunto merengue, el partido representa una oportunidad de consolidar su inicio perfecto de temporada, tras sumar dos victorias consecutivas. Kylian Mbappé y Fede Valverde han destacado por su gran rendimiento, mientras que la joven promesa argentina Franco Mastantuono y figuras como Jude Bellingham y Vinicius Junior podrían desequilibrar en cualquier momento. Real Madrid llega con moral tras vencer 3-0 al Oviedo como visitante, con dos goles de Mbappé y uno de Vinicius Junior.

Por su parte, el Mallorca buscará su primer triunfo en la liga española. Su poder ofensivo liderado por Vedat Muriqi, la solidez defensiva de Pablo Maffeo y la creatividad de Pablo Torre y Sergi Darder serán claves para intentar sorprender al equipo local. El Mallorca viene de empatar 1-1 con el Celta de Vigo en Son Moix.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Santiago Bernabéu terminó con victoria para el Real Madrid por 2-1, con goles de Mbappé y Jacobo Ramón, mientras que Martín Valjent anotó para los mallorquines. Este sábado, ambos equipos buscarán escribir un nuevo capítulo en su historial enfrentándose por la liga de España.

Mira la programación en Red Uno Play