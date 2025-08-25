TEMAS DE HOY:
ragedia en Totora Penal de Palmasola Muere el alcalde de Totora

10ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El fútbol argentino llora: fallece una joya de las inferiores con solo 15 años

El futbolista de 15 años falleció tras una dura enfermedad. El club decretó tres días de duelo en su memoria. 

Martin Suarez Vargas

25/08/2025 14:01

Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

El mundo del fútbol argentino recibió este lunes una noticia dolorosa: el joven jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo, Santiago Valentino Guzmán Zanni, perdió la vida a los 15 años luego de una larga batalla contra una enfermedad.

La institución de Boedo confirmó la triste noticia mediante un comunicado en redes sociales, en el que expresó su profundo pesar y envió un mensaje de acompañamiento a la familia, amigos, compañeros y entrenadores del juvenil. Además, el club decretó tres días de duelo como muestra de respeto y homenaje.

Valentino, conocido con cariño como “Valen”, era muy querido dentro de la familia azulgrana. En octubre de 2023, tuvo la oportunidad de compartir un emotivo encuentro con el plantel profesional, tomándose fotografías con los jugadores del primer equipo, gesto que reflejó su cercanía con la institución.

El recuerdo de su valentía quedó plasmado también en sus propias palabras. En una publicación, el joven agradeció el apoyo recibido: “San Lorenzo, más que un club, una familia”, escribió en medio de la lucha que enfrentaba.

Hoy, San Lorenzo y todo el fútbol argentino lo despiden con dolor, pero también con el recuerdo imborrable de un chico que supo ganarse un lugar en el corazón de todos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD