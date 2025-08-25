El mundo del fútbol argentino recibió este lunes una noticia dolorosa: el joven jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo, Santiago Valentino Guzmán Zanni, perdió la vida a los 15 años luego de una larga batalla contra una enfermedad.

La institución de Boedo confirmó la triste noticia mediante un comunicado en redes sociales, en el que expresó su profundo pesar y envió un mensaje de acompañamiento a la familia, amigos, compañeros y entrenadores del juvenil. Además, el club decretó tres días de duelo como muestra de respeto y homenaje.

Valentino, conocido con cariño como “Valen”, era muy querido dentro de la familia azulgrana. En octubre de 2023, tuvo la oportunidad de compartir un emotivo encuentro con el plantel profesional, tomándose fotografías con los jugadores del primer equipo, gesto que reflejó su cercanía con la institución.

El recuerdo de su valentía quedó plasmado también en sus propias palabras. En una publicación, el joven agradeció el apoyo recibido: “San Lorenzo, más que un club, una familia”, escribió en medio de la lucha que enfrentaba.

Hoy, San Lorenzo y todo el fútbol argentino lo despiden con dolor, pero también con el recuerdo imborrable de un chico que supo ganarse un lugar en el corazón de todos.

