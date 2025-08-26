Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana de fútbol, aclaró los motivos detrás de la convocatoria de Henry Vaca, mediocampista ofensivo de Oriente Petrolero, para los próximos partidos contra Colombia el 4 de septiembre en Barranquilla y Brasil el 9 de septiembre en El Alto.

En entrevista con El Mañanero de Red Uno, Villegas destacó que la decisión se basó en las condiciones y el rendimiento que Vaca ha mostrado en convocatorias anteriores.

“La verdad es que a Henry lo hemos tenido en la primera convocatoria, es innegable las condiciones que él tiene. Arrancó con nosotros contra Venezuela y trabajó muy bien”, afirmó el director técnico.

El retorno de Vaca a la lista de convocados también ha captado la atención de los aficionados, ya que el jugador ha ido reincorporándose progresivamente a Oriente Petrolero tras un periodo de adaptación. Villegas señaló que su llamado se justifica por su capacidad ofensiva y por el aporte que puede ofrecer al equipo en compromisos clave de las eliminatorias sudamericanas.

Henry Vaca vuelve a la selección luego de una larga ausencia, tras la dura lesión que sufrió frente a Venezuela en El Alto, por la séptima fecha de estas mismas eliminatorias. El proceso de recuperación fue extenso y lo alejó de toda la temporada 2024, quedando fuera de futuras convocatorias.

Mira la programación en Red Uno Play