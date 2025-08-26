Continúa prófugo el autor del doble crimen que conmovió a Santa Cruz

La investigación del asesinato y feminicidio de Sandra Vergara Antelo y David Óscar Chávez, cuyos cuerpos fueron hallados en el río Piraí, se encuentra estancada. Las autoridades han suspendido la audiencia de reconstrucción del crimen, ya que el principal autor material del hecho sigue prófugo, evadiendo a la justicia.

Los cuerpos de la mujer de 40 años y el expolicía fueron encontrados el 11 de marzo, después de haber sido reportados como desaparecidos desde el 25 de febrero. El hallazgo fue el resultado de una ardua labor de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

En su momento, las familias de las víctimas pudieron darles el último adiós tras el levantamiento legal de los cuerpos. Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, confirmó el hallazgo de los dos cadáveres en la zona del río Piraí, a la altura del kilómetro 10. Posteriormente, el comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, destacó que, si bien se logró identificar a las víctimas, el principal objetivo seguía siendo la captura del autor material.

Sin embargo, la captura del principal sospechoso es clave para avanzar en la investigación y hacer justicia por este brutal crimen. Las autoridades no han revelado nuevas pistas sobre el paradero del prófugo, lo que mantiene en vilo a las familias de las víctimas y a la sociedad. La búsqueda continúa.

