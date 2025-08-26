Henry Vaca vuelve a vestir la camiseta de la selección boliviana de fútbol luego de un prolongado paréntesis en su carrera. El jugador sufrió una complicada lesión muscular el 5 de septiembre de 2024, durante la victoria de La Verde por 4-0 frente a Venezuela en El Alto, en el debut de Óscar Villegas como director técnico. Aquella dolencia lo marginó no solo del resto de la Eliminatoria, sino también de toda la temporada, cuando todavía era parte de Bolívar.

Tras varios meses de recuperación, y ya con nuevo club, el atacante encontró espacio en Oriente Petrolero, donde poco a poco fue retomando ritmo competitivo. Su nombre apareció como sorpresa en la última lista de convocados de Villegas, que busca contar con su desequilibrio y capacidad ofensiva para los compromisos claves de septiembre frente a Colombia y Brasil, en la lucha por el repechaje al Mundial 2026.

La vuelta de Vaca es un aire fresco para el plantel nacional, que suma a un futbolista encarador y con gol, características que pueden marcar la diferencia en partidos decisivos, contra Colombia en Barraquilla y Brasil en El Alto .

