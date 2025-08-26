TEMAS DE HOY:
Gobernación activa alerta naranja por incendios en Santa Cruz

Los municipios que requieren mayor atención por su alta recurrencia de incendios en lo que va del año son: San José, Porongo, San Ignacio de Velasco, San Matías y Carmen Ribero Torres.

Milen Saavedra

26/08/2025 14:07

La Gobernación de Santa Cruz, a través del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF), ha emitido una alerta naranja debido a las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales en la región. La medida busca preparar a los municipios y a la población para una respuesta rápida ante posibles emergencias.

Paulo Viruez, director de Recursos Naturales de la Gobernación, detalló las acciones que se deben tomar de forma inmediata. Hizo un llamado a los gobiernos autónomos municipales para que activen sus mecanismos de comunicación y difundan información a la población que podría verse afectada. Además, instó a los municipios a aplicar sus protocolos en caso de desastres y a operativizar los recursos, el personal y la logística necesarios para atender cualquier emergencia.

Los municipios que requieren mayor atención por su alta recurrencia de incendios en lo que va del año son: San José, Porongo, San Ignacio de Velasco, San Matías y Carmen Ribero Torres. La alerta busca prevenir y mitigar los daños, reforzando la preparación de las comunidades en riesgo.

 

 

