TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Abuso infantil Narcotráfico

22ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Reportan nuevo hundimiento en el Cerro Rico de Potosí

La cima del Cerro Rico vuelve a registrar hundimientos. Vecinos señalan que el deterioro avanza por la actividad minera continua.

Naira Menacho

26/08/2025 18:47

Foto: Red Uno de Bolivia.
Potosí

Escuchar esta nota

Un nuevo hundimiento en la cima del Cerro Rico fue reportado este martes, generando preocupación entre los pobladores de la ciudad de Potosí. El daño es visible desde varios kilómetros de distancia, lo que evidencia el progresivo deterioro.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial, lugareños atribuyen los constantes derrumbes a los trabajos de extracción minera que se siguen realizando en el cerro.

El Cerro Rico, símbolo de la ciudad y parte de su identidad histórica, ha sufrido hundimientos recurrentes en los últimos años. Su cúspide ha perdido la forma piramidal que la caracterizaba.

Durante la época colonial, esta montaña fue una de las minas de plata más ricas del mundo, aportando grandes cantidades del mineral al Imperio español.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD