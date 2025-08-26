Reportan nuevo hundimiento en el Cerro Rico de Potosí

Un nuevo hundimiento en la cima del Cerro Rico fue reportado este martes, generando preocupación entre los pobladores de la ciudad de Potosí. El daño es visible desde varios kilómetros de distancia, lo que evidencia el progresivo deterioro.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial, lugareños atribuyen los constantes derrumbes a los trabajos de extracción minera que se siguen realizando en el cerro.

El Cerro Rico, símbolo de la ciudad y parte de su identidad histórica, ha sufrido hundimientos recurrentes en los últimos años. Su cúspide ha perdido la forma piramidal que la caracterizaba.

Durante la época colonial, esta montaña fue una de las minas de plata más ricas del mundo, aportando grandes cantidades del mineral al Imperio español.

