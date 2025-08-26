Durante las primeras horas de este martes, Potosí despertó con una noticia que golpeó la memoria colectiva: falleció “Petardo”, el perro más querido de la Villa Imperial y uno de los símbolos más entrañables de la histórica marcha de 2015.

Petardo se ganó un lugar en la historia al acompañar durante un mes a los mineros, estudiantes y pobladores del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en la caminata desde Potosí hasta La Paz, exigiendo mayor inversión estatal para el desarrollo del departamento.

No fue un simple acompañante: el can soportó el frío del altiplano, las largas jornadas de camino e incluso las gasificaciones en medio de los enfrentamientos con la Policía.

Su presencia desató un fenómeno inusual. En redes sociales, miles de usuarios lo bautizaron como “Petardo presidente”, convirtiéndolo en una figura de resistencia y ternura a la vez. Tanto fue el cariño de la gente que años más tarde la ciudad de Potosí le erigió un monumento en la plaza San Roque, donde los niños y familias aún lo recuerdan con afecto.

La noticia de su muerte generó tristeza en la población potosina y en todo el país. Para muchos, Petardo no fue solo un perro: fue compañero de lucha, testigo de un momento clave en la historia reciente y símbolo de lealtad incondicional.

Mira la programación en Red Uno Play