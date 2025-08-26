'Santa Cruz en septiembre' llenará la ciudad de cultura y tradición

La segunda versión de la muestra cultural folclórica "Santa Cruz en septiembre. Danza, cultura y tradición" está lista para honrar a la tierra cruceña este domingo 31 de agosto. El evento, lleno de música, baile y color, rendirá homenaje a la identidad de Santa Cruz, con la icónica bandera verde, blanco y verde como protagonista.

El desfile contará con la participación de los mejores ballets folclóricos de la región, que iniciarán su recorrido en la calle Libertad y culminarán en la plaza principal 24 de Septiembre. La muestra cultural es una gran oportunidad para que residentes y visitantes se sumerjan en las tradiciones de la región, disfrutando de un espectáculo que celebra el orgullo cruceño.

Quienes no puedan asistir en persona, podrán seguir toda la acción a partir de las 11:00 horas a través de la transmisión en vivo de Red Uno y sus plataformas digitales. ¡No te pierdas esta vibrante celebración en honor a Santa Cruz!

