Hombre agredido robo auto Capturan a delincuentes

[VIDEO] ¡En una sola rueda y sin casco! Dos jóvenes realizan peligrosas acrobacias en motocicleta

La maniobra, fue ejecutada en plena vía pública y a plena luz del día, poniendo en peligro no solo la vida de los motociclistas, sino también la de otros usuarios de la vía.

Charles Muñoz Flores

26/08/2025 10:20

Motociclistas realizan acrobacias sin protección. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Dos jóvenes fueron captados realizando temerarias acrobacias en motocicleta sobre la circunvalación del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz.

En las imágenes del video difundido en redes sociales, se observa al conductor levantar la motocicleta en una sola rueda, mientras transporta a un pasajero. Ninguno de los dos llevaba casco ni otro tipo de protección, lo que incrementa de forma crítica el riesgo de un accidente fatal.

La maniobra, fue ejecutada en plena vía pública y a plena luz del día, poniendo en peligro no solo la vida de los motociclistas, sino también la de otros usuarios de la carretera.

A continuación, el video:

 

