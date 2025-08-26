[VIDEO] ¡En una sola rueda y sin casco! Dos jóvenes realizan peligrosas acrobacias en motocicleta

Dos jóvenes fueron captados realizando temerarias acrobacias en motocicleta sobre la circunvalación del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz.

En las imágenes del video difundido en redes sociales, se observa al conductor levantar la motocicleta en una sola rueda, mientras transporta a un pasajero. Ninguno de los dos llevaba casco ni otro tipo de protección, lo que incrementa de forma crítica el riesgo de un accidente fatal.

La maniobra, fue ejecutada en plena vía pública y a plena luz del día, poniendo en peligro no solo la vida de los motociclistas, sino también la de otros usuarios de la carretera.

A continuación, el video:

