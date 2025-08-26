“Esperamos cargar para vender pasajes”: la falta de diésel paraliza salidas de buses en Santa Cruz

La falta de diésel continúa generando serios problemas en Santa Cruz, donde los buses interdepartamentales se ven obligados a retrasar o suspender viajes debido a las largas filas en los surtidores de combustible.

En la Terminal Bimodal, los funcionarios de las empresas de transporte reconocen que la situación es crítica. “Antes, el pasajero venía en la mañana y podía comprar pasajes para la noche. Ahora es al revés: primero tenemos que cargar diésel para recién poder vender los boletos, y muchas veces ni siquiera podemos garantizar que habrá salidas”, explicó un trabajador del sector.

Algunos buses llevan hasta dos días haciendo fila para abastecerse, sin éxito. Esta realidad obliga a cancelar frecuencias y dejar a los pasajeros varados. “A Cochabamba, por ejemplo, normalmente despachamos entre diez a doce buses diarios, pero ayer apenas salieron cuatro”, relató el funcionario durante una entrevista con el programa El Mañanero.

La incertidumbre afecta tanto a transportistas como a usuarios. Viajeros que esperan movilizarse a distintos departamentos deben aguardar varias horas, o incluso días, sin tener seguridad de que su bus partirá. Las salidas están condicionadas a la carga de combustible; “esto golpea a todos”, concluyó el entrevistado.

Mientras tanto, las filas de vehículos en los surtidores se prolongan y el abastecimiento irregular de diésel sigue sin dar una respuesta inmediata a un problema que compromete la conectividad y la economía del transporte interdepartamental.

Mira la programación en Red Uno Play