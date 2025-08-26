Video: “Estaba ch'allado con alcohol y vino”, dijo la hermana del hombre agredido en La Paz

Jackelin Parrado, abogada y hermana del hombre agredido, denunció este lunes en Red Uno que su hermano sufrió severas agresiones, protagonizadas por cinco personas quienes fueron identificadas.

El hecho se suscitó a principios del mes de agosto, en La Paz, donde el varón fue acusado de robar un celular, ante esta acusación las cinco personas procedieron a agredirlo físicamente, tras la agresión dos sujetos se llevaron al varón, y desde ese momento desapareció por seis horas.

Posteriormente el hombre fue hallado torturado, tenía coca en su boca, le pusieron otras prendas de vestir y fue ch'allado con alcohol y vino.

El hombre fue auxiliado por una vecina, los agresores lo abandonaron tras presuntamente tener conocimiento de que su familia lo buscaba.

“El aparece en unas gradas, cerca de la casa de su novia, las personas tenían su carnet, él estaba echado a punto de asfixiarse y tenía hipotermia. Lo encontramos con la boca llena de coca, casi hasta la garganta, no sé cómo le pudieron introducir la coca, ya que tenía todo el labio roto, lo encontramos con otras ropas, tenía otras prendas, estaba ch'allado con alcohol y vino, parecía que iban a hacer una ofrenda con mi hermano”, afirmó Parrado.

El varón fue trasladado a un hospital, tenía los labios rotos y varias fracturas en su cuerpo, por lo que se encuentra en recuperación física.

En tanto también quedó con severos traumas quedó completamente afectado, su familia pide a las autoridades celeridad en el caso toda vez que se hizo la denuncia contra los agresores, quienes fueron plenamente identificados.

