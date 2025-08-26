TEMAS DE HOY:
Hombre agredido robo auto Capturan a delincuentes

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Caso Sacaba: Audiencia de Jeanine fue suspendida hasta el viernes 29 de agosto

La exmandataria cumple más de cuatro años de detención preventiva en el penal de Miraflores y asegura ser víctima de persecución política. 

Hans Franco

26/08/2025 10:20

Foto: Caso Sacaba: Audiencia de Jeanine fue suspendida hasta el viernes
La Paz

Escuchar esta nota

La expresidenta Jeanine Áñez informó, a través de sus redes sociales, que la audiencia virtual programada para este martes dentro del denominado caso Sacaba fue suspendida y reprogramada para el viernes 29 de agosto a las 08:30 de la mañana.

En su publicación, Áñez cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra más de dilación y abuso en su contra. “Siguen jugando con la vida de los presos políticos. Cada día que abusan de su incompetencia para juzgar a una expresidenta es un día que los jueces se lo roban a una perseguida política, a su familia, a la verdadera justicia”, escribió.

La exmandataria cumple más de cuatro años de detención preventiva en el penal de Miraflores y asegura ser víctima de persecución política. “Cuatro años y medio de una injusticia sin límites. Dios con la verdad y la justicia”, agregó en su mensaje.

El caso Sacaba investiga los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019, en los que una intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas dejó como saldo diez fallecidos y decenas de heridos en el puente Huayllani, Cochabamba.

Mire la publicación de Jeanine Añez: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD