Caso Sacaba: Audiencia de Jeanine fue suspendida hasta el viernes 29 de agosto

La expresidenta Jeanine Áñez informó, a través de sus redes sociales, que la audiencia virtual programada para este martes dentro del denominado caso Sacaba fue suspendida y reprogramada para el viernes 29 de agosto a las 08:30 de la mañana.

En su publicación, Áñez cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra más de dilación y abuso en su contra. “Siguen jugando con la vida de los presos políticos. Cada día que abusan de su incompetencia para juzgar a una expresidenta es un día que los jueces se lo roban a una perseguida política, a su familia, a la verdadera justicia”, escribió.

La exmandataria cumple más de cuatro años de detención preventiva en el penal de Miraflores y asegura ser víctima de persecución política. “Cuatro años y medio de una injusticia sin límites. Dios con la verdad y la justicia”, agregó en su mensaje.

El caso Sacaba investiga los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019, en los que una intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas dejó como saldo diez fallecidos y decenas de heridos en el puente Huayllani, Cochabamba.

Mire la publicación de Jeanine Añez:

Mira la programación en Red Uno Play