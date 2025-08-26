TEMAS DE HOY:
Capturan a delincuentes Joven torturado madre muere atropellada

15ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Inicia audiencia de Camacho y Pumari por el caso Golpe de Estado I

El juez a cargo de la causa deberá evaluar los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público, entre ellos peligro de fuga y obstaculización. 

Hans Franco

26/08/2025 9:49

Foto: Audiencia de Camacho y Pumari
La Paz

Escuchar esta nota

La mañana de este martes se instaló la audiencia de consideración de riesgos procesales en el proceso denominado Golpe de Estado I, en el que se encuentran implicados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

El juez a cargo de la causa deberá evaluar los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público, entre ellos peligro de fuga y obstaculización, y posteriormente definir si corresponde mantener o levantar la detención preventiva que ambos cumplen en distintos recintos penitenciarios.

Camacho permanece detenido desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro, mientras que Pumari cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí. Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la crisis política de 2019 y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD