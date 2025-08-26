Inicia audiencia de Camacho y Pumari por el caso Golpe de Estado I

La mañana de este martes se instaló la audiencia de consideración de riesgos procesales en el proceso denominado Golpe de Estado I, en el que se encuentran implicados el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

El juez a cargo de la causa deberá evaluar los riesgos procesales presentados por el Ministerio Público, entre ellos peligro de fuga y obstaculización, y posteriormente definir si corresponde mantener o levantar la detención preventiva que ambos cumplen en distintos recintos penitenciarios.

Camacho permanece detenido desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro, mientras que Pumari cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, Potosí. Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la crisis política de 2019 y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

