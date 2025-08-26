Inicia la audiencia de Jeanine Áñez por caso Sacaba

Este martes se instaló la audiencia de excepción de competencia del denominado caso “Masacre de Sacaba”, en el que la expresidenta, Jeanine Áñez tiene detención domiciliaria. La sesión fue convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba para las 08:30, sin embargo, la audiencia se instaló a las 09:02 a través de una sala virtual, en cumplimiento a la instrucción emitida el pasado 25 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante la audiencia, se evaluará la situación legal de Áñez, quien permanece detenida desde 2021 en el penal de Miraflores, procesada por distintos casos vinculados a los hechos registrados durante su gestión transitoria.

El caso Sacaba investiga los sucesos ocurridos el 15 de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, donde una movilización de cocaleros del Trópico de Cochabamba fue reprimida por un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas. El enfrentamiento dejó un saldo de diez personas fallecidas por impactos de proyectil de arma de fuego y decenas de heridos.

