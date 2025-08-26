Audiencia de Camacho y Pumari en cuarto intermedio hasta las 14:00

Una vez instalada la audiencia a las 9:00 el juez determinó decretar un nuevo cuarto intermedio hasta las 14:00 para que hasta esa hora el juez pueda resolver los riesgos procesales.

En la audiencia, la defensa de Lidia Patty presentó en horas de la mañana la recusación del juez, la que fue rechazada.

Se espera que a las 14:00 se resolverá los riesgos procesales y posteriormente se debería definir la cesación a la detención preventiva de los dos imputados.

