Nacionales

Abogado de Camacho: "La justicia podrá obrar de manera independiente esta jornada"

Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho manifestó que tienen la esperanza de que la justicia pueda obrar y actuar de manera independiente en esta jornada.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 7:00

Foto: Red Uno / APG
La Paz

Escuchar esta nota

Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó este martes a Red Uno, que todo se encuentra listo para proceder al traslado del Gobernador cruceño de la cárcel de Chonchocoro a la audiencia por el caso “Golpe I”, que se reanudará a las 08:45 horas.

“Creo en los próximos minutos veremos el movimiento policial y la llegada de las patrullas y motos, para encaminarnos al Tribunal de Justicia, ya que la audiencia está programada para las 08:45, esperamos que, en esta jornada además de concluir con las fundamentaciones respecto a los plazos procesales, escuchar los argumentos de desaparición de riesgos procesales, en tanto haya la no necesidad de mantener la detención preventiva”, manifestó Camacho.

Camacho dijo que las luces de independencia que demostró en los últimos días el poder judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia, las resoluciones favorables a favor de la expresidenta Jeanine Añez, muestran un futuro donde la justicia podrá actuar de manera imparcial, independiente y que no se dejará presionar por carteras de Estado como el Ministerio de Gobierno, o la Procuraduría General del Estado.

La audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, procesados en el caso denominado “Golpe de Estado I”, fue suspendida con cuarto intermedio hasta este martes 26 de agosto a las 8:45, debido a la presentación de un recurso de revisión de riesgos procesales.

Ambos fueron trasladados nuevamente a centros de detención: Camacho al penal de Chonchocoro y Pumari al de San Pedro, ambos ubicados en La Paz.

 

