Nacionales

(VIDEO): Así fue trasladado y llegó Marco Antonio Pumari a dependencias del TDJ

El exlíder potosinista Marco Antonio Pumari fue trasladado de la cárcel de San Pedro, rumbo a juzgados del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, llegó bajo fuerte resguardo policial.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 8:25

Foto: Red Uno / APG
La Paz

Este martes al promediar las 07:45 horas salió de la cárcel de San Pedro, el exlíder potosinista Marco Antonio Pumari, quien fue trasladado bajo fuerte resguardo policial, rumbo a dependencias del Juzgado Departamental de Justicia (TDJ) en La Paz.

Posteriormente y aproximadamente a las 08:00 horas, llegó a juzgados, para participar de su audiencia por el denominado caso “Golpe I”.

Recordemos que la pasada jornada la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, fue suspendida con un cuarto intermedio hasta este martes 26 de agosto.

La audiencia se desarrollará a las 8:45, debido a la presentación de un recurso de revisión de riesgos procesales.

Varias personas se encuentran en puertas de juzgados realizando una vigilia, y están a la expectativa de conocer las determinaciones emanadas por la justicia.

 

