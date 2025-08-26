TEMAS DE HOY:
Nacionales

(VIDEO): Luis Fernando Camacho llega a juzgados en La Paz para su audiencia por el caso “Golpe I”

Mucha expectativa se genera por la determinación que pueda emitir el juez en el caso “Golpe I”. Varias personas hacen vigilia en el lugar, y se observa la llegada de medios internacionales.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 8:25

La Paz

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó al promediar las 07:35 horas de este martes a dependencias del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde se reanudará el juicio por el denominado caso “Golpe I”.

El gobernador cruceño, llegó bajo fuerte resguardo policial. Según el abogado Martín Camacho, defensa legal de la autoridad cruceña, se presentaron todos los riesgos procesales, por lo que ya no existiría la necesidad de que Camacho, permanezca con detención preventiva.

La audiencia de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, se reinstalará este martes al promediar las 08:45, donde se revisarán los riesgos procesales, tras el cuarto intermedio que se declaró la pasada jornada.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de Bolivia, ordenó revisar las detenciones preventivas de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, por lo que se espera conocer una determinación al respecto.

